Авиакомпанию "Сибирь" оштрафовали за отказ перевозить пассажиров воздушным транспортом

Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о защите прав потребителей в авиакомпании "Сибирь" после инцидента, когда пяти пассажирам было отказано в авиаперевозке из-за превышения количества свободных мест на борту.
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