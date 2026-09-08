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Регионы России

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На заводе «Автотор» запущено производство рамного внедорожника Haval H9

На заводе «Автотор» запущено производство рамного внедорожника Haval H9

Модель выпускается в комплектациях «Премиум» и «Техно» с ценами в прайс-листе от 4 799 000 до 5 299 000 рублей.

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