В Актау прошел форум «Жастар - жарқын істердің бастаушысы»

В Актау общественный фонд «Саламатты ел» провел форум «Жастар - жарқын істердің бастаушысы» в рамках государственного социального заказа городского отдела внутренней политики и развития языков, передает inAktau.
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