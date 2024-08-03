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В Актау прошел форум «Жастар - жарқын істердің бастаушысы»

В Актау прошел форум «Жастар - жарқын істердің бастаушысы»

В Актау общественный фонд «Саламатты ел» провел форум «Жастар - жарқын істердің бастаушысы» в рамках государственного социального заказа городского отдела внутренней политики и развития языков, передает inAktau.

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