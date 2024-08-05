Медицинский работник из Красноярского края осужден за незаконное получение денежных выплат

Причастность ранее несудимого 31-летнего работника здравоохранения сразу к трем фактам незаконного получения бюджетных денежных средств выявили сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Канский».
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