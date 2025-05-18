Зубастые эльфы Лабубу: загадочные существа в мире игрушек

Лабубу — это дизайнерская игрушка, представляющая собой необычное миниатюрное существо. Внешне игрушки Labubu напоминают маленьких эльфов с большими заостренными ушами, выразительными глазами и зубастой улыбкой.
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