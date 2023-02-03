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Глава Чечни Кадыров: спецназовцы из «Ахмата» и военные ЛНР отбили стратегически важный опорный пункт в районе Веселого в Донбассе

Глава Чечни Кадыров: спецназовцы из «Ахмата» и военные ЛНР отбили стратегически важный опорный пункт в районе Веселого в Донбассе

Спецназовцы из подразделения «Ахмат» и военные ЛНР смогли отбить стратегически важный опорный пункт в районе Веселого, расположенного на территории Донбасса.

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