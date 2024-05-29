"Первые F-16 на Украине накрыли ракетным ударом": 20 БПЛА, 12 ракет и "Кинжалы" по аэродрому. О чём молчат сводки – источник

ФОТО: Коллаж Царьграда Сегодня 5,7K прочитали В ночь на 26 мая русская армия осуществила одну из самых массированных атак по аэродрому в Хмельницкой области, который давно планировали для размещения американских F-16.
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