В Салехарде возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя

По информации, полученной следствием, конфликт между женщиной-квартиросъемщицей и мужчиной, хозяином квартиры, произошел 29 февраля 2024 года в ходе совместного распития спиртных напитков в микрорайоне 3-й Первомайский.
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