В 2026 году билеты на музыкальные фестивали в России подорожали на 21%

Согласно результатам исследования Ticketscloud и Ticketland, в первые шесть месяцев 2026 года средняя стоимость билета на летние музыкальные фестивали в России увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом в 2025-м.
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