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«Братья, пока не поздно, надо бежать домой!»: диаспоры в панике - Россия решила бороться с мигрантами невиданным до этого способом

«Братья, пока не поздно, надо бежать домой!»: диаспоры в панике - Россия решила бороться с мигрантами невиданным до этого способом

Интересная жизнь с Vera Star Как сообщает ряд осведомленных источников, в настоящее время представители диаспор выражают серьезную обеспокоенность: Россия намерена бороться с миграционными проблемами нетрадиционным методом — с помощью искусственного интеллекта.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... тебе подобная мразь уже всех достала- пинком на родину, в карабах, к ишакам...
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6 час.
никитин игорь
Бегите скорее. Чем быстрее уедете тем нам будет «хуже». Порадуетесь перед отъездом в Европу. Там вы нужны.
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5 час.
А
Александр
Дождались когда это всё врастет, а теперь начали выковыривать. «Никто и не ожидал, что так получится!». Как и с генералами в МО, барыгами на местах в чинах от губернатора до мелкого клерка; дрыгающими ногами промышленниками в учетной петле ЦБ. На вопрос «Почему так?» ответ один: обманули. Тогда что же за простофили рулят?
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5 час.
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