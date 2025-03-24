«Братья, пока не поздно, надо бежать домой!»: диаспоры в панике - Россия решила бороться с мигрантами невиданным до этого способом

Бегите скорее. Чем быстрее уедете тем нам будет «хуже». Порадуетесь перед отъездом в Европу. Там вы нужны.

А

Александр

Дождались когда это всё врастет, а теперь начали выковыривать. «Никто и не ожидал, что так получится!». Как и с генералами в МО, барыгами на местах в чинах от губернатора до мелкого клерка; дрыгающими ногами промышленниками в учетной петле ЦБ. На вопрос «Почему так?» ответ один: обманули. Тогда что же за простофили рулят?