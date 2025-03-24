Интересная жизнь с Vera Star Как сообщает ряд осведомленных источников, в настоящее время представители диаспор выражают серьезную обеспокоенность: Россия намерена бороться с миграционными проблемами нетрадиционным методом — с помощью искусственного интеллекта.
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