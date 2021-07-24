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Зеленский подписал указ о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится решение Совета нацбезопасности и обороны Украины «О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора», принятое на заседании СНБО.

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