В Сириусе на берегу моря открылся парк “Музыкальный сад” Парк разделен на тематические зоны: 🏬 видовые площадки ✅ два сухих фонтана 🔗 японский сад со скамейками 📦 скульптурные композиции из камней 🏬 зоны отдыха 💬 прибрежная зона с панорамными качелями и шезлонгами 🖼 многоуровневая детская площадка ❤️ спортивная площадка для игр в большой теннис и петанк 🎮 места для занятий воркаутом и йогой Высажено более ста видов хвойных, лиственных, пальм и кустарников.