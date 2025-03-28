Эксперт: некоторые компании обманывают россиян, подменяя сырье для приправ и специй

Так удается удешевить рецептуру Недобросовестные производители приправ наживаются на людях и увеличивают свою прибыть в несколько раз, рассказал радио Sputnik председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
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