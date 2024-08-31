Глава УЕФА вручил награду Роналду за лучшего бомбардира ЛЧ

Руководитель Объединения футбольных ассоциаций Европы Александер Чеферин выдал особую награду Криштиану Роналду, выигрывавшему «Золотой мяч» пять раз за карьеру, в знак признания его колоссального вклада в историю футбола и Лигу Чемпионов, в частности.
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