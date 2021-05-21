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В Минобороны показали, как Чехия стирает память о Красной армии

В Минобороны показали, как Чехия стирает память о Красной армии

Минобороны РФ Представители Минобороны РФ обратили внимание на действия властей Чехии, которые в последние годы пытаются исказить историю и позабыть про решающую роль Красной армии при освобождении Чехословакии от немецко-фашистских оккупантов.

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