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Россиянам объяснили, как отсрочка выхода на пенсию повлияет на выплаты

Россиянам объяснили, как отсрочка выхода на пенсию повлияет на выплаты

Самостоятельно рассчитать примерный размер будущей пенсии можно Размер страховой пенсии по старости можно увеличить более чем в два раза, если отложить обращение за ее назначением на десять лет после возникновения такого права.

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