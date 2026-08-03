Россиянам объяснили, как отсрочка выхода на пенсию повлияет на выплаты

Самостоятельно рассчитать примерный размер будущей пенсии можно Размер страховой пенсии по старости можно увеличить более чем в два раза, если отложить обращение за ее назначением на десять лет после возникновения такого права.
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