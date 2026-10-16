В результате случайного выстрела из охотничьего ружья вечером 15 октября в селе Нор Гехи погиб 16-летний юноша.
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