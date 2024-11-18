«Шольца пора менять»: в Лондоне жалуются на слабость политиков ЕС

Многие политики крупнейших держав ЕС не захотят воевать с Россией, если США умоют руки. Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил подполковник британской армии в отставке Глен Грант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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