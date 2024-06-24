Америка запятнала себя новым кровавым военным преступлением. Обстрелу пятью ракетами ATACMS подвергся российский город Севастополь.
Севастополь был атакован американскими ракетами, ВКС РФ начали применять по врагу ФАБ-3000
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Егоров
ФАБ 3000 необходим на поле боя, а вот методично равнять с землей Западную Украину, это одна из первостепенных задач этой войны, гнездо упырей должно быть стерта с лица земли.
Ответить
14 час.
ВА
Виктор Александров
Политик Саша Лосева (не я лишил его отчества) предлагает, на основе прецедентного права, предать суду Украину и США, признать их государствами - террористами. Ранее судили Ливию за сбитый над Локерби Boeing 747. Кстати, телевидение России не заметило игр БРИКС в Казани. На кого же телевидение в России работает? Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен. P.S. С удивлением сегодня узнал, что меня читают не только в Германии и США, но и в Токио. На русском языке!
Ответить
11 час.
Свежие комментарии