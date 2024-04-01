Экипажи танков Т-80 и операторы ударных БпЛА 1-го армейского корпуса обеспечили продвижение штурмовых групп «Южной» группировки войск на Донецком направлении СВО

Используя рельеф местности, экипажи современных модернизированных танков Т-80 выдвигаются на рубеж открытия огня, уничтожают живую силу украинских формирований в укрытиях, а также подавляют его огневые точки, позволяя штурмовым отрядам продвигаться вглубь обороны противника.
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