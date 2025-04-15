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Слишком много прав последние десятилетия дали детям и ни слова об ответственности

Слишком много прав последние десятилетия дали детям и ни слова об ответственности

В Ижевске пятеро подростков почти сутки издевались над школьником. На теле ребенка больше 100 гематом, в него в упор выстрелили более 30 раз, а также надругались шваброй.

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Комментарии
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OmelinaZ Омелина
Имена и фотографии этих зверенышей нужно выложить в интернет.
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9 час.
sorsw
Раньше были &quot;учебные заведения&quot; за колючей проволокой для любого преступного возраста. Осуждение было серьёзным, но кроме смертной казни. Некоторые всё же исправлялись...
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4 час.
sorsw
Это не решение - родителям наказание не под силу! Только заключение в исправительный лагерь, начиная с пяти лет...
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4 час.
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