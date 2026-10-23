МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Двое граждан России осуждены за попытку контрабанды в Великобританию и Францию 135 предметов средневековой культуры Северо-Восточной Руси и Западного Кавказа оценочной стоимостью около 1 млн рублей.
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