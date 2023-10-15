В этот погожий осенний день у меня для вас новости сплошь положительные - в ПАСЕ продолжают "держать руку на пульсе", относительно суровых российских будней.
"Слишком долго у власти - Путин де-факто диктатор", - ПАСЕ приняла очередную антироссийскую резолюцию
Комментарии
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Леонид Попивняк
....да уж давно пора выйти из всех организаций что только требуют нехилых взносов на свою работу и при этом ещё и хают Россию за её же деньги.....нонсенс......
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51 мин.
Тома
Дай Бог ему сил здоровья нести с честью такую ношу! Завидуют, вот и говорят против Путина и всякую гадость!
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29 мин.
Наталья Жарова Мск адм СПб
Зачем слушать дебилов и моральных уродов? Мне вообще непонятно, для чего обращать своё внимание на уродливые формы человеческого существования?!!!! То бишь Америка + недоделанный и загнивающий запад. А Путину дай Бог сил, здоровья, и долгие лета держать такую огромную и прекрасную страну, как Россия всегда достойно!!!!
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11 мин.
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