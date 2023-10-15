"Слишком долго у власти - Путин де-факто диктатор", - ПАСЕ приняла очередную антироссийскую резолюцию

Леонид Попивняк ....да уж давно пора выйти из всех организаций что только требуют нехилых взносов на свою работу и при этом ещё и хают Россию за её же деньги.....нонсенс......

Тома Дай Бог ему сил здоровья нести с честью такую ношу! Завидуют, вот и говорят против Путина и всякую гадость!