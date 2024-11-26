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«Мне страшно каждый день» Россияне массово подсаживаются на опасный наркотик мефедрон. Как он превращает их жизнь в ад?

«Мне страшно каждый день» Россияне массово подсаживаются на опасный наркотик мефедрон. Как он превращает их жизнь в ад?

Сегодня мефедрон — наркотик номер один для всех слоев российского общества. О нем рассказывают в интервью и пишут в книгах звезды, его активно употребляют представители среднего класса, а те, кто едва сводит концы с концами, ради него круглосуточно шарят по подъездам, лесопаркам и улицам городов в поисках чужих закладок.

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