«Мне страшно каждый день» Россияне массово подсаживаются на опасный наркотик мефедрон. Как он превращает их жизнь в ад?

Сегодня мефедрон — наркотик номер один для всех слоев российского общества. О нем рассказывают в интервью и пишут в книгах звезды, его активно употребляют представители среднего класса, а те, кто едва сводит концы с концами, ради него круглосуточно шарят по подъездам, лесопаркам и улицам городов в поисках чужих закладок.