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Тульские новости

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Тульские корабельные орудия противодействуют БПЛА-«камикадзе» ВСУ

Тульские корабельные орудия противодействуют БПЛА-«камикадзе» ВСУ

Корабельные орудия «Туламашзавода» нашли новое применение в борьбе с БПЛА-«камикадзе» ВСУ. Стационарные модификации зенитно-артиллерийских комплексов 2М-3, АК-306 и АК-230 используются для защиты тактически и стратегически важных объектов на юге России.

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