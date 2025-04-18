Тульские корабельные орудия противодействуют БПЛА-«камикадзе» ВСУ

Корабельные орудия «Туламашзавода» нашли новое применение в борьбе с БПЛА-«камикадзе» ВСУ. Стационарные модификации зенитно-артиллерийских комплексов 2М-3, АК-306 и АК-230 используются для защиты тактически и стратегически важных объектов на юге России.