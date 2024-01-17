Вдова философа Зиновьева назвала Институт философии РАН «прибежищем негодяев, предателей, иноагентов, перебежчиков, русофобов и экстремистов»

Ольга Зиновьева, возглавляющая институт, изучающий творчество своего мужа, философа Александра Зиновьева, призвала проверить Институт философии РАН, который, по её словам, стал «прибежищем негодяев, предателей, иноагентов, перебежчиков, русофобов и экстремистов».
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