Вдова философа Зиновьева назвала Институт философии РАН «прибежищем негодяев, предателей, иноагентов, перебежчиков, русофобов и экстремистов»

Ольга Зиновьева, возглавляющая институт, изучающий творчество своего мужа, философа Александра Зиновьева, призвала проверить Институт философии РАН, который, по её словам, стал «прибежищем негодяев, предателей, иноагентов, перебежчиков, русофобов и экстремистов».