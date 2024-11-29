Третьяк и ФХР поддержали выдвижение Дегтярева на пост главы ОКР: «Мы много лет работали в профильном комитете Госдумы. Я знаю, насколько глубоко он погружен в спортивную тематику»

«Выдвижение Михаила Дегтярева поддержали президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и такие опытные спортивные руководители, как Виталий Смирнов и Шамиль Тарпищев, а также целый ряд других спортивных федераций.
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