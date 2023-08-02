Военное обозрение

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Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США

Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США

«Да что они себе позволяют…» Международное рейтинговое агентство Fitch всё же пошло на снижение суверенного кредитного рейтинга США, впервые за последнее время опустив его с наивысшей планки.

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