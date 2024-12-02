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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Вяльбе: «У Большунова есть проблемы, разговаривала с ним вчера. Будем надеяться, что ничего серьезного»

Сегодня в классическом спринте на Кубке России победили Сергей Ардашев и Анастасия Фалеева. Большунов выбыл в четвертьфинале – в текущем сезоне он не попал в призы в четырех гонках из пяти.

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