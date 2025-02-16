Пир во время чумы!

Сталинские высотки имели большое психологическое и социальное значение: одно здание высотки МГУ на Воробьевых горах чего стоит... Кстати в этой высотке я проучился пять лет. Какую социальную, психологическую или экономическую роль будет играть этот остров? Он будет пополнять бюджет страны вместо утраченных доходов Газпрома? Или наши миллиардеры сыграли решающую роль в победе на Украине? Вы так считаете? Я вас умоляю. Просто, чтобы ублажать свои задние места по высшему разряду. Только вот у королевы Виктории в эпоху наивысшего расцвета Великобритании, любимое выражение - "Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть". Пойму только в одном случае, если инвесторы этого чудо-острова, вначале сделают ощутимый вклад в восстановление Донбасса и других освобожденных областей России. А так, пусть строят, но помнят, что "Орешник" бьет до 6 тыс. км. И у операторов этого чудо-оружия, которые помнят об огромных народных жертвах, принесенных для Победы, нервы не железные.

Игорь Кузнецов

Могу согласится что "имели большое психологическое и социальное значение", но главное - показать Западу (капиталистам) превосходство социалистического строя. Это как лозунги. Хотя можно было бы и подождать со строительством пока некоторые ещё в землянках жили. Относительно этой "затеи" с островом развлечений для богатых. Выше уже был комментарий о том, что пусть (честно заработанные большие деньги, раз такое уже есть у нас) остаются в стране. И, кроме этого, они будут "работать" на экономику - рабочие места и налоги, в том числе и после открытия. Если не тратить бюджетные деньги на строительство, только привлечённые, при этом 51% акций будет у государства (аренда прибрежной территории и т.д.), то это доход в казну как от продажи спиртного. Нужно как-то выплачивать пенсии, пособия и т.д. В СССР это хорошо понимали до "перестройки" Горбачёва. И при Андропове открыли "рюмочные" - культуру пития старались привить.