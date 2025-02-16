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Пир во время чумы!

Пир во время чумы!

В Сочи хотят построить «Остров миллиардеров». Нужен ли сейчас стране насыпной остров за 1 триллион рублей, когда потерявшие все беженцы из оккупированных регионов остались без жилья? Насыпные острова на курортах не редкость.

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Комментарии
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Александр Сысоев
А-а-а, опять еврейский шовинист проснулся. Значит опять болеет. Саш, ты так часто болеешь из-за своей русофобской сущности.
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35 мин.
АС
Александр Сысоев
Сталинские высотки имели большое психологическое и социальное значение: одно здание высотки МГУ на Воробьевых горах чего стоит... Кстати в этой высотке я проучился пять лет. Какую социальную, психологическую или экономическую роль будет играть этот остров? Он будет пополнять бюджет страны вместо утраченных доходов Газпрома? Или наши миллиардеры сыграли решающую роль в победе на Украине? Вы так считаете? Я вас умоляю. Просто, чтобы ублажать свои задние места по высшему разряду. Только вот у королевы Виктории в эпоху наивысшего расцвета Великобритании, любимое выражение - &quot;Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть&quot;. Пойму только в одном случае, если инвесторы этого чудо-острова, вначале сделают ощутимый вклад в восстановление Донбасса и других освобожденных областей России. А так, пусть строят, но помнят, что &quot;Орешник&quot; бьет до 6 тыс. км. И у операторов этого чудо-оружия, которые помнят об огромных народных жертвах, принесенных для Победы, нервы не железные.
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11 мин.
Игорь Кузнецов
Могу согласится что &quot;имели большое психологическое и социальное значение&quot;, но главное - показать Западу (капиталистам) превосходство социалистического строя. Это как лозунги. Хотя можно было бы и подождать со строительством пока некоторые ещё в землянках жили. Относительно этой &quot;затеи&quot; с островом развлечений для богатых. Выше уже был комментарий о том, что пусть (честно заработанные большие деньги, раз такое уже есть у нас) остаются в стране. И, кроме этого, они будут &quot;работать&quot; на экономику - рабочие места и налоги, в том числе и после открытия. Если не тратить бюджетные деньги на строительство, только привлечённые, при этом 51% акций будет у государства (аренда прибрежной территории и т.д.), то это доход в казну как от продажи спиртного. Нужно как-то выплачивать пенсии, пособия и т.д. В СССР это хорошо понимали до &quot;перестройки&quot; Горбачёва. И при Андропове открыли &quot;рюмочные&quot; - культуру пития старались привить.
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