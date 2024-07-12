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Помощники скрывают от Байдена негатив после провальных дебатов

В Белом доме выразили беспокойство на счет того, что президент США Джо Байден находится в узком кругу единомышленников, которые скрывают от американского лидера полную картину негативной реакции после провальных дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом.

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