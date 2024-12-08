Володин поздравил Алису Фрейндлих с 90-летним юбилеем

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 90-летием. Он отметил многогранный талант актрисы, ее профессиональное мастерство и вклад в развитие культуры и искусства, которые заслуживают глубокого уважения.