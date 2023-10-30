Депутат Журова призналась, что играет в хоккей и гольф

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала "Газете.Ru", что активно занимается йогой, хоккеем, а также участвует в чемпионатах России по гольфу среди любителей.
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