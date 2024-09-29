Светлану Немоляеву признали легендой

Актриса сопровождала внучку на фестивале в Твери. Светлана Дружинина, Светлана Немоляева и ее внучка Полина Лазарева Павел Соседов Фестиваль исторического кино «КиноВЕЧЕ», которым руководит Светлана Дружинина, прошел на Тверской земле во второй раз.
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