В бундестаге ответили на решение США разместить дальнобойные ракеты в Германии

В бундестаге резко высказались из-за предстоящего размещения американского вооружения на территории Германии, предполагающего установку дальнобойных ракет США, включая SM-6, "Томагавки" и новые гиперзвуковые ракеты.
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