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Жители Екатеринбурга отравились рыбой, купленной в одном из магазинов Асбеста

Жители Екатеринбурга отравились рыбой, купленной в одном из магазинов Асбеста

Семья отравилась поужинав запеченной семгой.Жители Екатеринбурга отравились семгой, купленной в одном из магазинов сети "Кировский" в Асбесте.

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