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Уайт – о прыжке Усмана Нурмагомедова в клетку после поражения Умара: «Он определенно перешел черту»

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал прыжок Усмана Нурмагомедова в клетку после поражения Умара Нурмагомедова в бою против Суна Ядуна.

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