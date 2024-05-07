Новоаннинская ЦРБ информирует: Медицинская помощь населению Новоаннинского района в праздничные дни будет оказываться в приёмном покое дежурными врачами.
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Новоаннинская ЦРБ информирует: Медицинская помощь населению Новоаннинского района в праздничные дни будет оказываться в приёмном покое дежурными врачами.