В Феодосии оценят ущерб от пожара на нефтебазе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. В Феодосии приступили к оценке ущерба, причинённого имуществу местных жителей пожаром на нефтебазе, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своём Telegram-канале.
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