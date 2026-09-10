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Вызвали «скорую»: 80-летней Алле Азариной потребовалась медицинская помощь

Вызвали «скорую»: 80-летней Алле Азариной потребовалась медицинская помощь

Заслуженной артистке РСФСР Алле Азариной вызвали медиков в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По данным собеседника, 80-летняя актриса пожаловалась на сильную боль в пояснице.

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