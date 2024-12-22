Польша запустила новый погранпереход. «Исторический момент для сотрудничества» Открыт новый погранпереход между Украиной и Польшей.
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Польша запустила новый погранпереход. «Исторический момент для сотрудничества» Открыт новый погранпереход между Украиной и Польшей.
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