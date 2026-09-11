Екатеринбуржец провернул аферу с поставкой стратегического ресурса в Среднюю Азию

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал директора ООО Манзара Аминова виновным в пяти эпизодах незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и назначил ему штраф в размере 800 тыс.
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