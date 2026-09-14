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СахПресс

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Пьяные водители без прав попали в ДТП в Тымовском и Холмском районах

Пьяные водители без прав попали в ДТП в Тымовском и Холмском районах

На Сахалине зафиксировали несколько ДТП, в которых пострадали водители и пешеход. Две аварии, предварительно, произошли с участием нетрезвых водителей без прав, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

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