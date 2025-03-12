Без слабостей. Профессор Иванов рассказал, как избежать появления грыж

Грыжа — выпячивание внутренних органов через уязвимую зону — может появиться у любого человека. Особенно часто это происходит у детей младше пяти лет из-за врожденной слабости соединительной ткани и после 40 лет — из-за увеличения веса, частого подъема тяжестей и операций.