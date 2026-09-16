Мадьяр пригрозил Орбану уголовной ответственностью за угрозы сотрудникам антикоррупционного ведомства

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ответил на заявления бывшего главы правительства Виктора Орбана, раскритиковавшего работу Национального управления по возврату и защите активов (NVVH), которое занимается отслеживанием и возвращением незаконно присвоенных государственных активов.
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