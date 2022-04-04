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"Яркая вспышка любви": сразу 3 знака зодиака закрутят новый жаркий роман до 7 апреля

"Яркая вспышка любви": сразу 3 знака зодиака закрутят новый жаркий роман до 7 апреля

Астрологи предсказали некоторым знакам зодиака резкие перемены в личной жизни до 7 апреля. Новый жаркий роман закрутят представители сразу трех созвездий, а мощная волна экстаза буквально снесет их с ног.

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