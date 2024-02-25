Историк рассказал о добровольном переходе в XVII веке казаков правобережья Днепра под власть Польши

В пятой части видеоцикла, вышедшем в блоге TacticMedia, специалист по военной и политической истории Владимир Великанов рассказывает о переходе казаков левобережья Днепра в 1661-65 годах под власть Польши.
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