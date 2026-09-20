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Татарстанда бүген 18 сәгатькә сайлауга килү күрсәткече 72,4 процент тәшкил иткән

Татарстанда Россия Федераль Җыены IX чакырылыш Дәүләт Думасы депутатларын сайлауның өченче көнендә – 20-сентябрь 18.

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