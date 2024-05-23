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Херш предрек проигрыш Байдена на выборах из-за отказа от диалога с Путиным

Неспособность главы США Джо Байдена объективно оценивать окружающий мир и его отказ от ведения диалога с президентом России Владимиром Путиным могут привести к поражению американского лидера на выборах в ноябре 2024 года.

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