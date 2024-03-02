Дзагоев назначен селекционером ЦСКА

Бывший полузащитник армейцев назначен селекционером московского клуба. В его обязанности будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали Академии, включая юношеские и молодежные команды, а также координационная работа.
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